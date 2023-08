Após agressão, Pedro é suspenso e multado pelo Flamengo

A diretoria do Flamengo decidiu multar e suspender, por um jogo, o atacante Pedro. O motivo teria sido o fato de o atleta ter se recusado a aquecer durante o jogo contra o Atlético-MG, no último sábado (29), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Além do episódio no aquecimento, o mesmo também faltou ao treino, na segunda-feira (31). É importante lembrar que Pedro foi agredido pelo ex-preparador físico de Jorge Sampaoli, Pablo Fernandez. O centroavante retornou às atividades, após fazer um boletim de ocorrência contra Pablo Fernandez.

Marinho e Gabigol pegaram um gancho parecido e foram punidos financeiramente com uma multa correspondente a 5% dos salários dos atletas e também ficaram fora de uma partida. O Flamengo mantém o critério de punições.

Pedro alegou ter faltado ao treino, por conta de dores no rosto, após o soco levado. O atacante retorna somente contra o Cuiabá, no dia 6 (domingo), fora de casa, às 20 horas.

O Flamengo enfrenta nesta quinta-feira (3) o time do Olímpia-PAR, às 21 horas, no Estádio do Maracanã. A partida marca o jogo de ida das Oitavas de final da Libertadores.