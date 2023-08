Pedro não aparece para treinar no Flamengo e aumenta crise no clube

Após um pós-jogo do Campeonato Brasileiro marcado por brigas, agressões e demissões, o Flamengo enfrenta uma nova crise. Nesta segunda-feira (31), o atacante Pedro não apareceu para treinar com o restante do elenco.

Segundo o ge, a assessoria pessoal jogador não está ciente sobre o assunto. O Flamengo não se pronunciou até o momento.

Ainda no domingo (30), o Flamengo disse que iria punir o atacante Pedro por ato de indisciplina, após já ter demitido o preparador físico Pablo Fernández. Para o clube, se recusar a aquecer é o mesmo que se recusar a entrar em campo. A tendência é que uma multa seja aplicada ao jogador.

O QUE ACONTECEU?

Durante o jogo entre Flamengo e Atlético-MG, no sábado, (29), o atacante Pedro viu Luiz Araújo e Everton Cebolinha entrarem em campo aos 19 minutos do segundo tempo. A substituição que restava foi feita com a saída de Filipe Luís e a entrada de Thiago Maia. Então, Pedro interrompeu o seu aquecimento e sentou no banco de reservas.

Pablo Fernández, preparador físico, não gostou da atitude do jogador e o cobrou no vestiário. O argentino alegou que a saída de Pedro do aquecimento foi uma falta de respeito. Pedro respondeu dizendo que quem não tem respeito por ele é a comissão técnica de Sampaoli e finalizou afirmando que o tratamento recebido por ele não é o certo, e Fernández o agrediu com tapas e um soco no rosto.

Após o episódio, Pedro foi para a delegacia e teve o apoio de seus companheiros Pablo, Thiago Maia e Everton Cebolinha que foram testemunhas do caso.