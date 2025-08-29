Geração tetracampeã de futsal será homenageada em aniversário do Ideal Clube
Equipe de futsal conquistou quatro títulos consecutivos no futsal cearense
Os atletas da equipe juvenil de futsal do Ideal Clube tetracampeã cearense nos anos 80 serão homenageados na próxima quarta-feira (3), por ocasião do aniversário de 94 anos do clube. A equipe é considerada a “geração de ouro do clube”.
A cerimônia vai reunir 40 ex-atletas, hoje com mais de 60 anos, que marcaram época no futsal cearense. Três dos integrantes daquela equipe, que foi campeã entre 1980 e 1983, chegaram posteriormente à Seleção Brasileira de Futsal.
Durante a celebração dos 94 anos do Ideal Clube, na próxima quarta-feira (3), às 18h, os ex-atletas entrarão na Quadra Poliesportiva do clube com uniformes retrô, para a disputa de um jogo comemorativo, em tom de recordação da “geração de ouro”.
De acordo com a organização, os homenageados seguirão para o Salão Humberto Cavalcante após o jogo festivo, onde receberão medalhas, certificados e camisas personalizadas. Entre os destaques está o técnico Juca Mota, que estará presente.