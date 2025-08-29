Diário do Nordeste
Geração tetracampeã de futsal será homenageada em aniversário do Ideal Clube

Equipe de futsal conquistou quatro títulos consecutivos no futsal cearense

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:35)
Jogada
Legenda: Geração tetracampeã de futsal será homenageada em aniversário do Ideal Clube
Foto: Clécio Albuquerque/Ideal Clube

Os atletas da equipe juvenil de futsal do Ideal Clube tetracampeã cearense nos anos 80 serão homenageados na próxima quarta-feira (3), por ocasião do aniversário de 94 anos do clube. A equipe é considerada a “geração de ouro do clube”.

A cerimônia vai reunir 40 ex-atletas, hoje com mais de 60 anos, que marcaram época no futsal cearense. Três dos integrantes daquela equipe, que foi campeã entre 1980 e 1983, chegaram posteriormente à Seleção Brasileira de Futsal.

Foto da fachada da sede do Ideal Clube
Foto: Clécio Albuquerque/Ideal Clube

Durante a celebração dos 94 anos do Ideal Clube, na próxima quarta-feira (3), às 18h, os ex-atletas entrarão na Quadra Poliesportiva do clube com uniformes retrô, para a disputa de um jogo comemorativo, em tom de recordação da “geração de ouro”.

De acordo com a organização, os homenageados seguirão para o Salão Humberto Cavalcante após o jogo festivo, onde receberão medalhas, certificados e camisas personalizadas. Entre os destaques está o técnico Juca Mota, que estará presente.

