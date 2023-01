Gareth Bale, ex-Real Madrid, anuncia aposentadoria do futebol aos 33 anos

Gareth Bale, ex-Real Madrid, anunciou aposentadoria do futebol nesta segunda-feira (9) aos 33 anos. O galês estava no Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e disputou a Copa do Mundo do Catar com País de Gales.

Na carreira, Bale soma passagens por Southampton, Tottenham, Real Madrid e Los Angeles FC. O ex-atleta tem mais de 15 títulos no currículo, sendo cinco Champions League e três Mundial de Clubes.

Em 2022, disputou 13 partidas, com três gols marcados pelo Los Angeles FC. Na Copa do Mundo, entrou em campo três vezes, com um tento assinalado.

Veja nota de aposentadoria de Gareth Bale

Após consideração cuidadosa e cuidadosa, anuncio minha aposentadoria imediata do clube e do futebol internacional.

Me sinto incrivelmente feliz por ter realizado meu sonho de praticar o esporte que amo. Ele realmente me deu alguns dos melhores momentos da minha vida. O mais alto dos pontos altos em 17 temporadas, que será impossível de replicar, não importa o que o próximo capítulo tenha reservado para mim.

Desde o meu primeiro toque no Southampton até o meu último com o LAFC e tudo mais, moldou uma carreira por clubes pela qual tenho imenso orgulho e gratidão. Jogar e capitanear meu país 111 vezes foi realmente um sonho que se tornou realidade.

Mostrar minha gratidão a todos aqueles que fizeram sua parte nesta jornada parece uma impossibilidade. Me sinto em dívida com muitas pessoas por ajudarem a mudar minha vida e moldar minha carreira de uma forma que eu nunca poderia ter sonhado quando comecei aos 9 anos de idade.

Aos meus clubes anteriores, Southampton, Tottenham, Real Madrid e finalmente LAFC. Todos os meus gerentes e treinadores anteriores, equipe de apoio, companheiros de equipe, todos os fãs dedicados, meus agentes, meus amigos e familiares incríveis, o impacto que vocês tiveram é imensurável.

Meus pais e minha irmã, sem sua dedicação naqueles primeiros dias, sem uma base tão sólida, eu não estaria escrevendo esta declaração agora, então obrigado por me colocar neste caminho e por seu apoio inabalável.

Minha esposa e meus filhos, seu amor e apoio me sustentaram. Bem ao meu lado em todos os altos e baixos, me mantendo com os pés no chão ao longo do caminho. Você me inspira a ser melhor e a deixá-lo orgulhoso.

Então, sigo em frente com expectativa para a próxima etapa da minha vida. Um tempo de mudança e transição, uma oportunidade para uma nova aventura…