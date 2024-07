Galvão Bueno sai da 'aposentadoria' e retorna à Globo para cobrir Jogos Olímpicos 2024

Galvão Bueno retornou ao cargo de comentarista nesta sexta-feira (26) durante a transmissão da abertura das Olimpíadas de Paris na TV Globo. O locutor havia anunciado sua aposentadoria há mais de um ano, mas decidiu dar uma pausa no descanso.

Galvão já trabalhou como locutor em outras dez olimpíadas. Com a de Paris, será sua 11ª participação. A última aparição de Galvão como locutor em um grande evento esportivo foi na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar.

"Apesar da chuva, os franceses fizeram uma linda abertura! Das águas do Rio Sena, contaram a história do país, mostrando os monumentos da Cidade Luz! História, cultura, moda, música e até a culinária! Muito feliz por ter participado dessa histórica transmissão", escreveu nas redes sociais.

"Cerimônia completamente diferente! Inclusiva e política! Marselhesa cantada por uma negra; A tocha acesa por um homem e uma mulher, dois tricampeões franceses descendentes de africanos. Paris 2024 promete, vai fazer barulho! Bora acompanhar com muita atenção!", acrescentou.