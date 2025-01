Galvão Bueno é contratado pela Amazon Prime Video e será narrador do Brasileirão e Copa do Brasil no streaming

O Prime Video, serviço de streaming da Amazon, anunciou nesta terça-feira a contratação de Galvão Bueno para narrar os jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro cujos direitos de transmissão pertencem à plataforma. O contrato com o experiente narrador será válido por três anos.

"Estou muito feliz em fechar essa parceria porque sei do potencial que tem uma empresa do tamanho da Amazon e o que ela pode fazer pela transmissão esportiva no Brasil. Quando decidi que sairia da Globo, tive a certeza de que seria para fazer algo grande, e sinto que aqui poderemos construir muito juntos", diz Galvão Bueno, de 74 anos.



Os direitos de transmissão da Copa do Brasil estão nas mãos da Amazon desde 2022 e permanecem dessa forma até 2026. Ao longo do ano passado, a empresa americana conseguiu um acordo com a Liga Forte União (LFU) para transmitir os jogos dos times integrantes do grupo no Brasileirão até a temporada 2029. Nos moldes acordados, o Prime Video terá um jogo exclusivo de uma equipe mandante pertencente ao grupo LFU por rodada.



Galvão deixou as transmissões da Globo após o fim da Copa do Mundo de 2022. Desde então, tem focado em seu próprio canal no YouTube e manteve contrato com a emissora até o final de 2024, mas participava apenas de eventos esporádicos, como o reality show Craque da Voz. Ele também integrou a apresentação da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.