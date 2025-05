Galeano desfalca o Ceará contra o Atlético-MG após ser julgado por retardo de jogo

O atacante Galeano vai desfalcar o Ceará na partida contra o Atlético-MG após ser suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador foi julgado por uma atitude antidesportiva na partida contra o Grêmio, na segunda rodada do Brasileirão.

Galeano foi substituído aos 44 minutos do segundo tempo da partida contra o Grêmio, para a entrada de Aylon. Quando saiu do campo, Galeano chutou as bolas posicionadas nos cones para reposição, buscando retardar a partida, que era vencida pelo Vovô.

O atleta participou do julgamento, se desculpou pela atitude, mas foi suspenso pela sexta comissão disciplinar do STJD. O Diário do Nordeste apurou que o Ceará tentará reverter a suspensão por uma multa, ou então pedir um efeito suspensivo.