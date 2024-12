Fred, ex-Desimpedidos, é o novo apresentador do Globo Esporte de São Paulo

O jornalista e influenciador Fred, ex-integrante do canal Desimpedidos, é o novo apresentador do programa Globo Esporte, de São Paulo. Ele já trabalhava na Rede Globo, mas agora assume como apresentador titular do programa de esportes.

“Sim, eu sou o novo apresentador do Globo Esporte-SP! A ficha ainda não caiu, mas oficialmente o meu maior sonho profissional se tornará realidade em 2025”, disse Fred em uma publicação em seu perfil oficial nas redes sociais.

De acordo com informações do ge, Fred é formado em Jornalismo pela Universidade Paulista e tem 35 anos. Ele ganhou notoriedade na internet através do canal Desimpedidos e na televisão pela participação no programa Big Brother Brasil.

“Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida e quero contar muito com vocês pra estarmos juntos nessa! O GE É NOSSOOOOO!”, completou Fred. Ele assumirá a vaga deixada por Felipe Andreoli, ex-apresentador do Globo Esporte-SP.