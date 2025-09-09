França x Islândia pela Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: onde assistir, escalações e horário
Veja como assistir ao vivo ao jogo entre as seleções europeias
Escrito por
Ian Laurindo*
(Atualizado às 15:25)
França e Islândia se enfrentam pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (9), em partida válida 2ª rodada do Grupo D. O jogo será às 15h45,
Parque dos Príncipes, em Paris, na França. Veja onde assistir ao vivo à partida e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida França x Islândia pelas Eliminatórias Europeias Copa do Mundo 2026 terá transmissão do SporTV 2.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
França: Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté e Theo Hernández; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Thuram e Mbappé; Barcola. Treinador: Didier Deschamps.
Islândia: Olafsson; Pálsson, Ingason, Grétarsson e Ellertsson; Jóhannesson, Thordarson e Haraldsson; Thorsteinsson, Bjarkason e Eiður Guðjohnsen. Treinador: Arnar Bergmann Gunnlaugsson.
FRANÇA X ISLÂNDIA | FICHA TÉCNICA
- Competição: Eliminatórias Europeias Copa do Mundo 2026
- Local: Parque dos Príncipes, em Paris, na França
- Data: 09/09/2025 (terça-feira)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
