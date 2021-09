França x Bósnia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

As Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na Europa retomam as disputas nesta quarta-feira (1º). Em campo, França e Bósnia duelam pela 4ª rodada do Grupo D. O jogo ocorre às 15h45 (de Brasília), no estádio Stade de la Meinau, em Estrasburgo-FRA.

Na tabela de classificação, a França está na liderança com sete pontos. A Bósnia está em 4º com apenas um ponto, a mesma pontuação do lanterna Cazaquistão, mas saldo de gols melhor: -1 x -2. A chave é completada por: Ucrânia e Finlândia.

O líder avança direto para o Mundial, que será realizado no Catar. O vice-líder participa da repescagem em busca da vaga.

Palpites

inter@

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Space e o serviço de streaming Estádio TNT Sports.

Escalação

A provável escalação da França é: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe e Digne; Pogba e Tolisso; Coman, Griezmann, Mbappé e Benzema. Técnico: Didier Deschamps.

A provável escalação da Bósnia é: Sehic; Hadzikadunic, Ahmedhodzic e Sanicanin; Cipetic, Pjanic, Cimirot, Gojak e Kolasinac; Krunic e Dzeko. Técnico: Ivaylo Petev.

França x Bósnia

Estádio: Stade de la Meinau, em Estrasburgo-FRA.

Horário: 15h45 (de Brasília) desta quarta-feira (1º).