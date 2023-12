FortalezaCast: inédito nos pontos corridos, Fortaleza vai para a sexta Série A

O Fortaleza garantiu sua vaga na elite do futebol brasileiro do ano que vem. O Leão é o primeiro clube nordestino a partcipar de seis edições seguidas da Série A nos pontos corridos. O feito é mais um tabu quebrado por Juan Pablo Vojvoda e garante o crescimento do time no cenário nacional. Afinal, qual o peso dessa conquista? O que o Fortaleza fez de diferente dos outros clubes? O que vem pela frente? Tudo isso e muito mais com Marta Negreiros, André Almeida e o convidado especial, torcedor do Leão e jornalista, Lucas Machado.

ACOMPANHE O PODCAST COMPLETO