Fortaleza x Flamengo na Série A sofre alteração pela CBF; veja data e horário

A partida entre Fortaleza e Flamengo, pela 35ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, sofreu alterações pela diretoria de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogo será disputado no dia 26 de novembro, às 20h, na Arena Castelão.

Inicialmente, a partida estava marcada para a mesma data, mas seria disputada às 19h, uma hora mais cedo do que o novo horário. De acordo com comunicado publicado pela CBF, o motivo da alteração foi uma solicitação do clube mandante, o Fortaleza.

Legenda: Flamengo e Fortaleza durante jogo no Maracanã Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Fortaleza e Flamengo estão entre os primeiros colocados da Série A do Brasileirão 2024 neste momento. O Leão é o terceiro colocado, com 63 pontos, enquanto o Rubro-Negro é o quinto colocado, somando 58 pontos, mas com um jogo a menos.

Antes de se enfrentarem, Fortaleza e Flamengo terão outros compromissos pela Série A. O Fortaleza enfrenta o Fluminense na 34ª rodada, enquanto o Flamengo enfrenta o Atlético-MG na 33ª rodada e o Cuiabá na 34ª.