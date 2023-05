Fortaleza x Estudiantes de Mérida: check-in liberado e ingressos a partir de R$20; veja detalhes

Depois de vencer o Fluminense com autoridade no Brasileirão, o Fortaleza se prepara para enfrentar o Estudiantes de Mérida pela Sul-Americana. O clube liberou o check-in para os torcedores nesta segunda-feira (1). A venda de ingressos terá início já nesta terça.

Torcedores interessados em realizar o check-in podem acessar o site sociofortaleza.com.br e reservar o lugar.

HORÁRIOS DE CHECK-IN PARA CADA PLANO

14h: Conselheiro e Proprietário

16h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)

18h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

20h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos poderão ser adquiridos on line, no site Leão Tickets, ou nas lojas licenciadas. A venda começará às 13h (de Brasília), de acordo com a disponibilidade. Já nas lojas Leão 1918, os bilheteres estarão disponíveis somente a partir de quarta-feira (3). Não haverá venda de ingressos na Arena Castelão no dia da partida.

VALORES E SETORES DISPONÍVEIS

Superior Sul: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Superior Central: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Inferior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Inferior Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Bossa Nova: R$ 45 (meia) | R$ 90 (inteira)

Setor Especial: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

Setor Premium: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.

ACESSO DE CRIANÇAS

Para crianças de até 11 anos, o clube lançou o Cartão de Gratuidade Clube da Garotada. Os pais ou responsáveis podem ir até a loja ou Pici ou na loja Conceito (Aldeota), para realizar o cadastro e retirar a carteirnha que garante o acesso. A medida é ára sócios e não sócios-torcedores.

Após o cadastro, no dia do jogo o responsável apresenta o check-in feito ou o ingresso em um dos dois pontos da esplanada da Arena Castelão, ou a bilheteria do setor Premium, para a retirada da pulseira do mesmo setor.

Fortaleza e Estudiantes de Mérida (VEN) se enfrentam em jogo da 3ª rodada da Sul-Americana. O duelo entre as equipes será nesta quinta-feira (4), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão.