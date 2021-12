Fortaleza e Ceará iniciam disputa da final do Campeonato Cearense Feminino nesta quarta (1º)

O Campeonato Cearense de Futebol Feminino de 2021 começa a ser decidido nesta quarta-feira (1º), com o clássico entre Ceará e Fortaleza. O jogo de ida está marcado para 15h, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. As Leoas defendem a taça conquistada na última edição do Estadual.

A melhor campanha geral da competição, no entanto, é das Meninas do Vozão, que tem a vantagem de ficar com título em caso de dois equivalentes - dois empates, por exemplo. A volta ocorre no domingo (5), às 9h, no estádio Franzé Morais, em Itaitinga.

Campanhas

Em busca do bicampeonato, o Fortaleza aposta nos retornos das volantes Ariane e Jaqueline, que estavam suspensas. Ao todo, o time comandado por Igor Cearense somou cinco vitórias e duas derrotas. Foram 28 gols marcados e três sofridos.

No lado alvinegro, a confiança do elenco é externada pelo desempenho até a decisão: chega na disputa pela taça com 100% de aproveitamento. Com todas as peças à disposição, o plantel dirigido por Erivelton Viana conseguiu balançar as redes 37 vezes e ainda não foi vazado na competição.