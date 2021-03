Fortaleza quebra invencibilidade do Ceará e conquista o Cearense Feminino 2020

Na tarde desta quinta-feira (11), o Fortaleza sagrou-se campeão do Campeonato Cearense Feminino 2020. O título veio após as Leoas vencerem o Ceará, na final do certame, por 1 a 0. Taciana marcou o único gol da partida.

O duelo iniciou bastante equilibrado e com muitas faltas. Porém, aos 14 minutos do 1° tempo, Taciana recebeu bom passe, arrancou em profundidade e chutou cruzado, sem chances de defesa para a goleira Ellen.

A equipe de Sérgio Alves tentava chegar ao gol de empate pelas jogadas laterais, no entanto, sem sucesso.

A vitória do Fortaleza quebra uma sequência de nove jogos sem vencer o Ceará. O último triunfo do Tricolor do Pici havia acontecido em 2009, também pelo Campeonato Cearense.

Legenda: Taciana marcou o gol da vitória aos 14 minutos do 1° tempo Foto: Kid Jr.

Campanha do Fortaleza

9 jogos

5 vitórias

2 empates

2 derrotas

38 gols marcados

7 gols sofridos

O título assegura o Fortaleza na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino pela segunda vez na história. Na temporada passada, as Leoas chegaram nas quartas de final e foram eliminadas pelo Bahia.

É o segundo título do Campeonato Cearense Feminino do Fortaleza. A primeira conquista das Leoas aconteceu em 2010, quando venceu o Caucaia na final. No torneio, Elizete Araujo encerrou como artilheira com 18 gols.