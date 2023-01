Fortaleza x Caucaia: confira ao vivo em tempo real

Fortaleza e Caucaia entram em campo nesta quarta-feira (18), às 20h, pela 2ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense. O duelo acontece no Estádio Presidente Vargas.

A equipe leonina estreou com vitória, ao bater o Iguatu por 2 a 0, também no PV, no último sábado. Já a Raposa, perdeu na estreia para o Maracanã por 1 a 0. As equipes voltam a se enfrentar após decidirem o Estadual do ano passado, com o título ficando com o Tricolor de Aço.



Acompanhe Fortaleza x Caucaia em tempo real







Prováveis escalações

Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto e Ceballos; Yago Pikachu, Hércules, Caio Alexandre e Lucas Crispim; Romarinho, Pedro Rocha e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Caucaia

Célio; Ceará, Túlio, Airton Júnior e Matheus Maranguape; Leylon, Wilker e Brayann; Isaías, Juliano e Lesley. Técnico Roberto Carlos.

Fortaleza x Caucaia | Ficha Técnica

Local: Estádio Presidente Vargas

Data: 18/01/2023 (quarta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Jaílson Albano e Beatriz Ferreira

