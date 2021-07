Fortaleza x Bragantino: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Nada de Flamengo x São Paulo, Atlético-MG x Bahia ou Athletico-PR x Internacional...o jogo que promete ser o mais interessante na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro será na Arena Castelão, às 16 horas, entre Fortaleza x Bragantino. O duelo entre times do G-4 coloca frente a frente duas das equipes que têm apresentado futebol vistoso e atrativo, e que pode valer a vice-liderança.

inter@

Fortaleza e Bragantino têm surpreendido até aqui. Ambos estão com 24 pontos e desde o início da Série A têm se mantido nas primeiras colocações - o Tricolor está em 3º pelo número de vitórias (7 x 6).

Mais que números, o Leão do Pici e o Massa Bruta têm proporcionado jogos interessantes, com estilo ofensivo, protagonista, que busca o ataque o tempo inteiro, e por isso o duelo entre Juan Pablo Vojvoda x Maurício Barbieri, apontados como dois dos melhores treinadores do campeonato até aqui, também é um capítulo a parte neste confronto.

COMO CHEGAM

Legenda: Sem Felipe Alves, Marcelo Boeck tem sido o titular Foto: Lucas Barbosa/SVM

O Tricolor terá desfalques consideráveis. Sem Titi e David, suspensos, o técnico Vojvoda terá que realizar mudanças em todos os setores. Matheus Jussa e Romarinho são os prováveis substitutos. O goleiro Felipe Alves, que ficou fora dos últimos jogos, também é dúvida, e Marcelo Boeck deve ser mantido. O Fortaleza vem embalado por três vitórias seguidas e vive bom momento.

Já o Bragantino também vive ótima fase e vem embalado por ser o único time que ainda está invicto no campeonato, com seis vitórias e seis empates até aqui. Além disso, garantiu classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana, ao eliminar o Independiente del Valle.

O técnico Maurício Barbieri não poderá contar com o principal jogador do time, o meia-atacante Claudinho (está na Seleção Olímpica). Além dele, há outros quatro desfalques, todos lesionados: Luan Cândido (lesão no adutor da coxa), Gabriel Novaes (lesão no posterior da coxa), Rafael Luiz (estiramento na coxa) e Bruno Tubarão (lesão no tornozelo).

MELHOR ATAQUE X MELHOR DEFESA

Legenda: Bragantino vem de classificação na Copa Sul-Americana Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

A expectativa é de gols na Arena Castelão, tendo em vista que são dois times com vocação ofensiva e que possuem bom desempenho no ataque, tanto é que estão entre os que mais marcaram gols no Brasileirão. O duelo é entre a melhor defesa e o melhor ataque do torneio.

O Braga foi o time que mais balançou as redes adversárias na Série A, com 24 gols em 12 jogos (média de 2 por partida). O Fortaleza, porém, não fica atrás. Marcou 20 e é o 3º melhor no ranking de artilharia da competição.

Mais que isso, o Leão do Pici tem se caracterizado também pela solidez defensiva, sendo o dono da melhor defesa da competição, com apenas 9 gols sofridos em 12 partidas (média inferior a 1 por jogo). O Massa Bruta não apresenta o mesmo equilíbrio, e embora marque muitos gols, também sofre bastante, sendo a 5ª defesa mais vazada do torneio, com 15 gols.

Além disso, o duelo é também do melhor mandante contra o melhor visitante da Série A.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Bragantino

Competição: Brasileirão Série A

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 25/07/2021

Horário: 16 horas

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Fortaleza

Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Matheus Jussa (Quintero/Bruno Melo); Yago Pikachu, Felipe, Ederson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e Romarinho (Osvaldo/Igor Torres). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Bragantino

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Raul, Lucas Evangelista e Praxedes; Artur, Helinho e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri