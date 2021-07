Fortaleza x América-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza recebe o América-MG nesta quarta-feira (7), às 18h, buscando retornar o caminho das vitórias, após o revés sofrido para o Athletico-PR, por 2 a 1, no último domingo (4). A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda ocupa a 5ª colocação, com 15 pontos conquistados, em nove partidas disputadas.

Nos últimos cinco jogos, válidos pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza venceu apenas a Chapecoense. As derrotas, no entanto, foram para equipes que figuram, também, na parte de cima da tabela: Flamengo e Athletico-PR.

Legenda: Último triunfo do Fortaleza na Série A foi diante da Chapecoense Foto: Thiago Gadelha/SVM

Reverter apagão no início dos jogos

Os últimos confrontos da equipe tricolor na elite do futebol brasileiro têm evidenciado um problema recorrente: os apagões nos minutos iniciais. O efeito, claro, é o número de gols sofridos na etapa inicial (5).

A frequência tem incomodado o técnico Juan Pablo Vojvoda, que relatou insatisfação pós-derrota para os paranaenses. “Nós devemos trabalhar neste aspecto. O jogo dura 95 minutos. É tão importante os primeiros dez minutos, como os últimos dez ou os últimos cinco. Trabalharemos para corrigir estes erros.”

Para o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá o retorno do zagueiro Quintero, que cumpriu suspensão diante do Athletico-PR. O atacante Wellington Paulista, por sua vez, segue como dúvida para a partida. O único desfalque certo do Tricolor do Pici é o volante Jussa, recuperando-se de uma lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito.

Momento do adversário

Após um início de Série A abaixo, com saída de treinador, o América-MG vive uma crescente na temporada. A equipe mineira conquistou duas vitórias importantes contra Bahia e Santos, que alçaram o time da zona de rebaixamento para a 15ª colocação, com 9 pontos.

A consolidação do Coelho passa por velhos conhecidos da torcida tricolor: o volante Juninho Valoura e o atacante Rodolfo. Outros atletas que figuraram em solo cearense também defendem a camisa do América-MG: o lateral-direito Eduardo e o atacante Felipe Azevedo são ex-jogadores do Ceará.

Legenda: Atacante do América-MG, Rodolfo defendeu o Fortaleza na temporada 2018 Foto: Divulgação / América-MG

Ficha técnica

Fortaleza x América-MG – 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 07/07/2021 (quarta-feira)

Horário: 18h

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real no Diário do Nordeste

Provável escalação (Fortaleza): Felipe Alves; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Éderson, Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim. David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Provável escalação (América-MG): Matheus Cavichioli; Eduardo, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann, João Paulo; Zé Ricardo, Juninho Valoura, Marcelo Toscano; Felipe Azevedo, Ribamar e Rodolfo. Técnico: Vagner Mancini.