Fortaleza perde para Athletico-PR na Arena da Baixada pela Série A; saiba como foi o jogo

O Fortaleza perdeu para o Athletico-PR por 2 a 1 neste sábado (3), pela 9ª rodada da Série A do Brasileiro. Na Arena da Baixada, o time não resistiu à pressão dos 10 minutos iniciais e sofreu gols do meia Terans e do atacante Matheus Babi. No fim, descontou o placar com o atacante Igor Torres.

Com o resultado, a equipe cearense se mantém na 4ª posição, com 15 pontos, mas pode ser ultrapassada na sequência dos confrontos. O próximo compromisso é diante do América-MG, quinta-feira (7), às 18h, na Arena Castelão.

Já os paranaenses assumem provisoriamente a liderança, com 19. Na terça (6), às 19h30, tem pela frente o Santos na Vila Belmiro, em São Paulo.

Primeiro tempo

O Athletico-PR iniciou a partida apostando na velocidade e surpreendeu o Fortaleza. Logo no 1º minuto, Terans recebeu na grande área, girou contra a marcação e abriu o placar: 1x0.

Legenda: O Fortaleza teve maior posse de bola contra o Athletico-PR Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Em ritmo inferior e atordoado pelo lance inicial, o Leão sofreu novo tento aos 8. Após grande defesa de Felipe Alves em cabeceio de Thiago Heleno, Vitinho aproveitou o rebote e chutou forte. Matheus Babi desviou e ampliou na Arena da Baixada: 2x0.

Com prejuízo no placar, o Tricolor se lançou ao ataque, mas não conseguiu diminuir. As principais chegadas foram na bola parada, com cruzamento de Crispim. O Furacão apostou no contra-ataque e quase marcou de novo, acertando o travessão de Terans e parando em Felipe Alves com Babi.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Fortaleza foi pressão total. Com cinco minutos, finalizou e levou perigo em lances com Pikachu e Robson.

Legenda: O Fortaleza manteve a postura ofensiva e ameaçou o Athletico-PR fora de casa Foto: Leonardo Moreira / FEC

O Athletico-PR se manteve acuado e administrando o placar. Assim, o técnico Vojvoda promoveu as entradas de David, Romarinho e Luiz Henrique, tornando a equipe leonina ainda mais ofensiva. A equipe teve muito volume, mas não conseguiu furar as linhas de defesa.

A insistência teve resultado aos 40, quando o atacante Igor Torres aproveitou bate-rebate e diminuiu: 2x1. No fim, com mais posse de bola e finalizações no 2º tempo, o Leão perdeu na Arena da Baixada.