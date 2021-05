Fortaleza visita Vitória/BA pelo Brasileiro Feminino Série A2; veja prováveis escalações

Líder do Grupo B do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, com três pontos, o Fortaleza volta a campo neste sábado (22), às 15h, diante do Vitória/BA, pela segunda rodada da competição nacional, no Estádio Barradão. A equipe tricolor encerrou a preparação para o duelo na última quinta-feira (20) antes de embarcar para Salvador.

A estreia das Leoas na competição nacional aconteceu no último domingo (16) contra o Tiradentes/PI. No Estádio Domingão, em Horizonte, o Fortaleza goleou a equipe piauiense por 6 a 0. Jaqueline (2x), Natália (2x) e Taciana (2x) marcaram os gols da partida.

O adversário deste sábado, o Vitória/BA estreou empatando na Série A2. Contra o Paraíso Esporte Clube, de Tocatins, as Rubro-Negras empataram em 4 a 4 no Estádio Barradão. Emeli, Lindiane, Larissa e Johane marcaram os gols da equipe baiana.

Regulamento da competição

A competição conta com 36 clubes divididos em seis grupos, que se enfrentarão em cinco rodadas. Avançam para as oitavas os dois primeiros colocados de cada chave, além dos quatro melhores terceiros. Logo, serão 16 equipes no mata-mata. Ao fim da fase classificatória, um sorteio será realizado para os confrontos.

Ficha técnica

Vitória-BA x Fortaleza - 2ª rodada da Série A2 do Brasileiro Feminino

Data: 22/05/2021 (sábado)

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador

Horário: 15h

Árbitro: Moises Ferreira Simao (BA)

Provável escalação - Vitória: Vanessa; Sebastiana, Valquiria, Giulia e Lindiane; Reis, Micheli e Emelli; Taissa, Larissa e Laura. Técnico: Lucas Grillo Santa Rosa.

Provável escalação - Fortaleza: Luana Liberato; Thaiane, Camilla, Zizi e Kaila; Tháfila, Jaqueline e Magna; Natália, Taciana e Girlane. Técnico: Igor Cearense.