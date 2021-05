Ceará e Fortaleza estreiam com goleadas na Série A2 do futebol feminino

Fortaleza e Ceará iniciaram Série A2 com o pé direito neste domingo (16). Mais do que isso, estabeceram placares elásticos, como demonstração de domínio. As chamadas "leoas" aplicaram uma goleada de 6 a 0 no Tiradentes (PI), enquanto as jogadoras alvinegras não tomaram conhecimento do América (RN) e empilharam 5 gols.

Ceará

O jogo do Ceará aconteceu no estádio Franzé Moraes, na Cidade Vozão, em Itaitinga, e teve os gols marcados por Jady, Thay, Michele Carioca (2x) e Rafa.

Legenda: Ceará venceu o primeiro compromisso da Série A2 por 5 a 0 Foto: Pedro Chaves/cearasc.com

O próximo compromisso das atletas alvinegras será diante da União Desportiva Alagoana (UDA), de Maceió, Alagoas, pela 2ª rodada da Série A2. O jogo acontecerá no próximo domingo, 23/05, às 15h, no Rei Pelé, em Maceió/AL.

Fortaleza

As leoas também voaram em campo, em partida realizada no estádio Domingão, em Horizonte. Taciana, Natália e Jaqueline marcam dois gols cada uma e fecharam a conta diante do Tiradentes (PI).

Legenda: Leoas não tomaram conhecimento do time adversário e aplicaram 6 a 0 Foto: Felipe Cruz/FEC

O futebol feminino do Fortaleza volta a campo no próximo sábado (22) para medir forças com o Vitória, que empatou na estreia com o Paraíso, em 4 a 4. O jogo será no Barradão, às 15h.