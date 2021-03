Fortaleza visita 4 de Julho fora de casa de olho na liderança

O Fortaleza entra em campo neste sábado (27) pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Com 8 pontos na 3ª colocação, o duelo contra o 4 de Julho pode valer o retorno à liderança da competição. O confronto acontece no Estádio Albertão, em Teresina, às 15h45.

A Rádio Verdes Mares transmite ao vivo, e o Diário do Nordeste mostra todos os bastidores em tempo real.

Vindo de revés na última rodada, quando saiu derrotado por 1 a 0 para o Santa Cruz, o Fortaleza tenta reencontrar o caminho das vitórias diante do 4 de Julho, fora de casa. A partida, em caso de vitória, poderá devolver a liderança do Grupo B ao Tricolor do Pici.

A equipe mandante, por sua vez, busca o G4 do Grupo A. Atualmente na 6ª colocação com 5 pontos, o 4 de Julho venceu apenas uma partida na Copa do Nordeste, contra o Salgueiro. A equipe piauiense vem de derrota para o Altos, por 2 a 0.

Legenda: Enderson Moreira enfrenta pressão da torcida após resultado negativo contra o Santa Cruz Foto: Kid Jr.

Espantar a pressão

O duelo contra o 4 de Julho representa bastante para o técnico Enderson Moreira. Pressionado no cargo após derrota para o Santa Cruz, o comandante tricolor busca reverter a situação já neste final de semana.

A pressão externa, porém, não interfere dentro do grupo, é o que deixa claro o zagueiro Quintero, que elogiou bastante o treinador Enderson Moreira.

“O mister Enderson enfatiza muito em todas essas partes, trabalha tudo muito bem. Parte tática, parte técnica, parte coletiva, a parte mental, agora tá fazendo um trabalho com a psicóloga do clube. Trabalha tudo muito bem.”

Para o confronto, o Fortaleza não terá mais o volante Juninho à disposição. O atleta de 35 anos que foi titular na última partida contra o Santa Cruz, teve seu contrato rescindido nesta sexta-feira (26).

Casos de Covid-19 no adversário

O 4 de Julho terá cinco desfalques, em virtude da Covid-19, para a partida diante do Fortaleza. Os exames, que foram realizados na manhã desta sexta-feira (26), indicaram que o zagueiro Caio César, o lateral-esquerdo Diguinho e o atacante Ítalo, titulares contra o Altos, testaram positivo para o vírus. A lista ainda é completada pelos reservas Esdras, volante, e Tiago Rocha, goleiro.

Legenda: Testes de Covid-19, no 4 de Julho, foram realizados nesta sexta-feira (26) Foto: Sávio Ryan/4 de Julho EC

4 de Julho e Fortaleza se enfrentam neste sábado (27), às 15h45, no Estádio Albertão, em Teresina. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.

Ficha Técnica

4 de Julho x Fortaleza - 6ª rodada da Copa do Nordeste

Data: 27 de março

Horário: 15h45

Local: Estádio Albertão, em Teresina

Provável Fortaleza: Felipe Alves; Yago Pikachu, Quintero, Wanderson, Bruno Melo; Jussa, Éderson, Luiz Henrique; Robson, David e Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira.

Felipe Alves; Yago Pikachu, Quintero, Wanderson, Bruno Melo; Jussa, Éderson, Luiz Henrique; Robson, David e Wellington Paulista. Enderson Moreira. Provável 4 de Julho: Jaílson; André Vitor, Marcelo, Gilmar Bahia e Chico Bala; Rômulo, Vitor Recife e Hiltinho; Ted Love, Índio Potiguar e Dudu Beberibe. Técnico: Flávio Araújo.