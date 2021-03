Enderson Moreira fica no Fortaleza; saiba os motivos da permanência

Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Santa Cruz, na noite da última quarta-feira (23), após mais uma atuação ruim, o técnico Enderson Moreira segue no comando do Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que a diretoria banca a permanência do treinador no cargo neste momento.

A pressão dos torcedores é grande e, internamente, há o pensamento de que o nível de desempenho apresentado pela equipe está abaixo e deve melhorar. Inclusive com uma evolução de postura dos próprios jogadores também. Porém, em relação ao treinador, são considerados outros aspectos dentro do atual cenário.

inter@

Contexto e motivos

Um dos que pesa bastante é a dificuldade que o mineiro de 49 anos tem enfrentado para treinar a equipe. Com vários jogos em curto espaço de tempo, incluindo viagens, o comandante leonino não tem conseguido fortalecer as ideias de jogo nos treinamentos do dia a dia, que são basicamente de recuperação e preparação para partidas.

De fato, Enderson Moreira ainda não teve nenhuma semana livre para treinar a equipe nesta temporada. Desde que terminou a Série A do Campeonato Brasileiro, há um mês, o Tricolor já fez sete partidas, sempre aos fins e meios de semanas.

Há a percepção de que, com dias livres para treinar (o que deverá ocorrer nas próximas semanas), Enderson será capaz de evoluir a equipe.

Além disso, a grande reformulação no elenco também dificulta ainda mais este processo. Vários jogadores novos chegaram (foram 9 contratações, além de atletas que retornaram de empréstimo) e o elenco ainda está longe do ideal condicionamento físico e entrosamento, o que virá com o tempo.

Certo é que a pressão é grande e Enderson tem o desafio de correr contra o tempo para conseguir bons resultados e melhores atuações o mais rápido possível. A primeira oportunidade para isto será já neste sábado (27), contra o 4 de Julho, às 15h45, no estádio Albertão, em Teresina.