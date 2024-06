Fortaleza vence UDA-AL por 4 a 3 e se classifica para o mata-mata da Série A2 do Brasileiro Feminino

O Fortaleza está classificado para as quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. As leoas confirmaram a classificação neste domingo, em vitória por 4 a 3 contra o UDA-AL, no CT Ribamar Bezerra.

Beea, três vezes, e Natália marcaram para as Leoas. O Fortaleza garantiu vaga como 3º do Grupo A, com 12 pontos e enfrenta o Juventude em dois jogos, por uma vaga nas semifinais, em datas e locais ainda a serem definidos pela CBF.

Se a equipe cearense eliminar o time gaúcho, estará na Série A1 em 2025, já que 4 equipes (as semifinalistas), conquista o acesso.

Legenda: O Fortaleza avançou em 3º do Grupo B e terá o Juventude na próxima fase da A2 Foto: Renan Rocha / Fortaleza EC

Como foi o jogo

O Fortaleza começou a bem partida, tendo a posse da bola e finalizando com perigo, mas o time alagoano abriu o placar em seu primeiro ataque. Buscando o empate, as Leoas logo balançaram as redes com Natália, que aproveitou lançamento e finalizou no cantinho.

Minutos depois, Beea virou a partida com muita tranquilidade na hora do chute. Em contra-ataque, o UDA empatou novamente o jogo. Pissaia foi expulsa nos acréscimos da primeira etapa.

Vitória e vaga

Na etapa final, as Leoas estavam usando da bola longa para oferecer perigo. Foi justamente de dois lançamentos que os outros dois gols do tricolor saíram. No terceiro gol, Beea ganhou da zaga na velocidade, driblou a goleira e foi derrubada. Na cobrança de pênalti colocou novamente o Fortaleza em vantagem.

Cinco minutos depois, novamente em lançamento, Beea saiu livre de marcação e finalizou por baixo das pernas da goleira. Próximo ao fim, a UDA descontou, mas não impediu o triunfo tricolor.