Com gol de Robson, Fortaleza vence Palmeiras e entra no G-4 da Série A

Em jogo repleto de emoção, o Fortaleza venceu o Palmeiras por 1 a 0 neste sábado (20), pela 34ª rodada da Série A. Na Arena Castelão, o Leão marcou com o atacante Robson no 1º tempo e resistiu à pressão alviverde na reta final - os visitantes até empataram com Patrick de Paula, mas lance foi anulado pelo árbitro de vídeo (VAR) por impedimento. O placar encerrou a sequência negativa do Leão de cinco jogos sem vitória no Brasileirão.

Com o placar, o time de Vojvoda subiu para a 4ª posição, agora com 52 pontos. O próximo compromisso é diante do Santos na quinta (25), às 19h, na Vila Belmiro, em São Paulo.

Nos acréscimos, o meia Pikachu sobreu uma queda de pressão, desmaiou e foi retirado de campo através de ambulância. Segundo informação do clube, o atleta está bem e se recuperou da situação. Por isso, o 2º tempo foi encerrado apenas aos 53 minutos.

Primeiro tempo

O Fortaleza iniciou a partida no esquema 3-5-2, com linhas altas e pressão na saída de bola do Palmeiras. Em campo, Vojvoda contou com o retorno do atacante David e apostou em Matheus Vargas no meio para realizar a armação. Na estratégia, pouca posse de bola e mais objetividade.

Legenda: O Fortaleza teve uma forte atuação defensiva, com destaques como Tinga Foto: Fabiane de Paula / SVM

As principais chances surgiram de fora da área nos dois lados. O Palmeiras dominou a posse de bola (63%), mas teve muita dificuldade para romper a linha defensiva tricolor. No equilíbrio das ações, a grande chance foi do Leão, em cabeçada de Benevenuto que parou no goleiro Weverton, aos 36.

Na sequência, aos 38, o time leonino abriu o placar. David chutou da entrada da área, o arqueiro alviverde deu rebote, e Robson escorou para o fundo da rede: 1x0. Na reta final, os atletas visitantes discutiram entre si e foram contidos. Deste modo, o Fortaleza garantiu a vitória parcial no Castelão.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, a partida ficou mais aberta, principalmente pela maior movimentação do Palmeiras em busca do empate. O início foi repleto de faltas, com lances travados no meio-campo. Legenda: O Fortaleza apostou na transição rápida e nos arremates de longa distância Foto: Fabiane de Paula / SVM Com o avanço do tempo, os visitantes pressionaram mais, apostando também nos lançamentos na área. O Fortaleza resistiu à pressão e teve dificuldade para ligar contra-ataque em velocidade. Após a entrada de Edinho, o time assustou aos 31, com cruzamento do atacante para Robson, que chutou para fora. Aos 44, Patrick de Paula arriscou de muito longe e contou com falha de Boeck para o empate. O lance foi anulado pelo árbitro de vídeo (VAR) por impedimento do zagueiro Gustavo Gómez. Já nos acréscimos, o meia Pikachu teve uma queda de pressão e foi retirado de campo de ambulância. Por conta disso, a partida foi encerrada aos 53 minutos. Ficha técnica Fortaleza 1x0 Palmeiras Competição: Série A do Brasileiro - 34ª rodada Data: 20/11/2021 Horário: 19h Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE. Gols: Robson aos 38´/1º T (1-0) Cartões amarelos: Benevenuto (F), Jussa (F), David (F) e Zé Rafael (P) Escalações Fortaleza: Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Bruno Melo, Ronald, Jussa, Pikachu (Edinho) e Matheus Vargas (Felipe); Robson (Wellington Paulista) e David (Henríquez). Técnico: Vojvoda. Palmeiras: Weverton; Myke, Luan, Gómez e Piquerez; Danilo (Patrick de Paula), Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa (Veron); Dudu (Wesley) e Rony (Deyverson). Técnico: Abel Ferreira.