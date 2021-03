Fortaleza vence 4 de Julho por 2 a 1 no Piauí e lidera Grupo da Copa do Nordeste

O Fortaleza venceu o 4 de Julho por 2 a 1 no estádio Albertão, em Teresina (PI), pela Copa do Nordeste e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo B, com 11 pontos.

O resultado alivia a pressão sob o técnico Enderson Moreira, que foi alvo do torcedor após a derrota para o Santa Cruz por 1 a 0 no Castelão no meio de semana.

Devido ao desgaste do grupo de jogadores, que não teve um recesso após o fim da Série A, Enderson Moreira manteve o rodízio de equipes, escalando um time alternativo hoje, uma formação semelhante utilizada diante do Sampaio Corrêa, na vitória por 2 a 0 pela 2ª rodada no Maranhão.

E a equipe alternativa do Fortaleza se portou bem nos 90 minutos, ainda que o adversário tenha acertado a trave 3 vezes no 1º tempo. A equipe leonina venceu com gols de Ederson e Gustavo Coutinho. Índio diminuiu para o Colorado.

Os autores dos gols leoninos, mais o zagueiro Jackson e o meia Matheus Vargas aproveitaram melhor a chance dada por Enderson Moreira.

Legenda: Jogadores do Fortaleza comemoram gol contra 4 de julho Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza

Cansaço

A etapa final de jogo foi de nível técnico menor, devido ao cansaço dos dois times e o gramado pesado do Albertão pelas chuvas,

Com Osvaldo, Wellington Paulista e Robson na frente na metade da etapa final, o Leão desperdiçou contra-ataques importantes, que fariam falta caso o assistente não tivesse invalidado gol legal do time da casa com João Pedro aos 32 minutos.

Mais tranquilo com a liderança do Grupo B e boa margem de pontos dentro do G4, o Fortaleza volta a jogar pelo Nordestão no sábado,3 de abril, diante do Bahia, no Castelão às 16 horas.

Ficha Técnica

Copa do Nordeste - 6ª Rodada

Data: 27/03/2021

Estádio: Albertão, em Teresina (PI)

Árbitro: Ranilton Oliveira/MA

Cartões amarelos: Flávio Araújo, Rômulo e Hiltinho (4 de Julho), Marcelo Boeck, Igor Torres, Jussa e Wellington Paulista (Fortaleza). Gols: Éderson (Fortaleza), Gustavo Coutinho (Fortaleza) e Índio Potiguar (4 de Julho)

4 de Julho (1):

Jailson, André Victor, Marcelo, Gilmar Bahia, Chico Bala, Vitor Recife, Rômulo (Edinaldo), Hiltinho (Esquerdinha), Ted Love, Índio Potiguar (João Pedro), Dudu Beberibe. Técnico: Flávio Araújo.

Fortaleza (2)

Marcelo Boeck, Pablo , Wanderson, Jackson, Carlinhos, Jussa, Éderson, Matheus Vargas (Lucas Crispim), David (Osvaldo), Gustavo Coutinho (Wellington Paulista), Igor Torres (Robson). Técnico: Enderson Moreira.