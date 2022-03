Fortaleza tenta quebrar tabu contra o Sport em final inédita do Nordestão

Fortaleza e Sport se enfrentam em final inédita da Copa do Nordeste nesta quinta-feira (31), às 21h35 (de Brasília). A Arena Pernambuco vai receber um confronto tradicional da região, que é marcado pelo equilíbrio. Os times já se enfrentaram 12 vezes no torneio e nenhum perdeu em casa. Se vencer na casa do adversário, o Leão do Pici quebra mais um tabu e ainda pode ampliar vantagem de resultados positivos em fases eliminatórias contra o rubro-negro pernambucano.

As equipes se esbarraram nas seguintes edições: 1994, 1998, 2001, 2002, 2013, 2015, 2016 e 2020. Nas 12 partidas disputadas, o equilíbrio de resultados prevalece, pois foram quatro vitórias para cada lado, além de quatro empates.

Nenhum dos dois clubes perdeu jogos contra o outro diante da própria torcida. Em casa, o Fortaleza disputou sete partidas. Venceu quatro e empatou outras três. Na Ilha, ocorreram cinco duelos. O Sport garantiu quatro resultados positivos. Houve também um empate.

Nas vezes em que se enfrentaram na competição, o Sport tem superioridade diante do Fortaleza quanto aos gols. O Tricolor marcou 11 gols e sofreu 18. Já o time pernambucano fez 18 e sofreu 11.

Por outro lado, desse histórico do Nordestão, foram três duelos em fases eliminatórias, todas quartas-de-final. Aqui, o Leão do Pici leva vantagem. Venceu em 2020 (nos pênaltis) e em 2015 por 1 a 0. No jogo de volta, o Sport venceu nas penalidades.

Você acompanha aqui, a partir das 20 horas, o tempo real de Sport x Fortaleza, jogo de ida da final da Copa do Nordeste.