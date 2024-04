Fortaleza tem três desfalques para duelo contra o Cruzeiro; veja boletim médico atualizado

O Fortaleza não terá três jogadores na noite desta quarta-feira (17), para o duelo contra o Cruzeiro, na Arena Castelão. O Leão do Pici divulgou novo boletim do departamento médico que confirma as ausências do meia Calebe e dos zagueiros Tomás Cardona e Kuscevic.

Calebe segue em tratamento de um edema muscular na coxa esquerda. Já Tomás Cardona apresentou um desconforto na coxa direita. Kuscevic teve a mesma lesão muscular do companheiro de zaga, mas na coxa esquerda.

O Tricolor do Pici enfrenta a Raposa às 20 horas (de Brasília). O confronto é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Acompanhe todos os detalhes da partida no tempo real do Diário do Nordeste.