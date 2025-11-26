Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza tem retrospecto recente positivo enfrentando o Bragantino fora de casa

O Leão precisa vencer a equipe paulista nesta quarta-feira (26) para não se complicar ainda mais na luta contra o rebaixamento

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 11:55)
Jogada
Legenda: Fortaleza e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 19h, em Bragança Paulista
Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O Fortaleza tem o retrospecto recente positivo enfrentando o RB Bragantino fora de casa pela Série A do Campeonato Brasileiro. Nos últimos dois confrontos contra a equipe paulista em Bragança, o Leão venceu ambos os jogos por 2 a 1 em situações bem diferentes.

Em 2023, após perder a final da Sul-Americana e passar 10 jogos sem vencer, o Tricolor do Pici conquistou uma vitória importante contra os paulistas e garantiu a permanência na Série A daquele ano.

Foto de Pochettino, jogador do Fortaleza
Legenda: Fortaleza e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 19h, em Bragança Paulista
Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

​Já em 2024, a situação era bem diferente: o Fortaleza assumiu a liderança do Brasileirão ao vencer o Massa Bruta, com gol de Pochettino no final do jogo.

Foto de Pikachu, jogador do Fortaleza
Legenda: Fortaleza precisa vencer a equipe paulista nesta quarta-feira (26) para não se complicar ainda mais na luta contra o rebaixamento
Foto: Felipe Cruz / Fortaleza EC

Fortaleza e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 19h, em Bragança Paulista. O Tricolor precisa ganhar para não se complicar ainda mais na luta contra o rebaixamento e manter viva a esperança de ficar na Série A.

Assuntos Relacionados
Foto de Pochettino, jogador do Fortaleza

Jogada

Fortaleza tem retrospecto recente positivo enfrentando o Bragantino fora de casa

O Leão precisa vencer a equipe paulista nesta quarta-feira (26) para não se complicar ainda mais na luta contra o rebaixamento

Samir de Carvalho* Há 45 minutos
Rafael Guanaes em ação pelo Mirassol

Jogada

Mirassol anuncia renovação com técnico Rafael Guanaes, sensação da Série A

O clube estendeu o vínculo do profissional até o fim de 2026

Alexandre Mota Há 1 hora
Boston Celtics

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (26)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de torcedora do Fortaleza que hostilizou homem torcedor do Flamengo no Castelão

Jogada

Fortaleza lamenta punição a torcedora que hostilizou flamenguistas no Castelão; leia nota

Torcedora foi proibida de frequentar estádios por um período de seis meses

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Rodrygo, que pode estar de saída do Real Madrid após interesse de equipes inglesas

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 2 horas

Jogada

Norde Vôlei estreia na Superliga B nesta quarta-feira (26), contra o Aprov Chapecó/SC

Jogo de abertura da competição acontece no Ginásio Aécio de Borba

Redação 26 de Novembro de 2025