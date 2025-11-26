Fortaleza tem retrospecto recente positivo enfrentando o Bragantino fora de casa
O Leão precisa vencer a equipe paulista nesta quarta-feira (26) para não se complicar ainda mais na luta contra o rebaixamento
O Fortaleza tem o retrospecto recente positivo enfrentando o RB Bragantino fora de casa pela Série A do Campeonato Brasileiro. Nos últimos dois confrontos contra a equipe paulista em Bragança, o Leão venceu ambos os jogos por 2 a 1 em situações bem diferentes.
Em 2023, após perder a final da Sul-Americana e passar 10 jogos sem vencer, o Tricolor do Pici conquistou uma vitória importante contra os paulistas e garantiu a permanência na Série A daquele ano.
Já em 2024, a situação era bem diferente: o Fortaleza assumiu a liderança do Brasileirão ao vencer o Massa Bruta, com gol de Pochettino no final do jogo.
Fortaleza e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 19h, em Bragança Paulista. O Tricolor precisa ganhar para não se complicar ainda mais na luta contra o rebaixamento e manter viva a esperança de ficar na Série A.