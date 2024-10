Fortaleza tem apenas um desfalque para duelo contra o Palmeiras

O Fortaleza chega para o jogo contra o Palmeiras com apenas um jogador do Departamento Médico. O volante Lucas Sasha segue tratamento do edema na panturrilha direita. O Tricolor do Pici enfrenta o Verdão no Allianz Parque neste sábado (26).

Para o duelo, Juan Pablo Vojvoda tem o retorno do zagueiro Tomás Cardona, recuperado de um edema na coxa. Após a derrota para Grêmio, o time cearense precisa da vitória para seguir vivo na luta pelo títudo do Brasileiro.

O Leão do Pici enfrenta o Palmeiras às 16h30 (de Brasília) em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.