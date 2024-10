Fortaleza se reapresenta após folga e tem desfalques e dúvidas contra o Atlético-MG

O elenco do Fortaleza se reapresenta na tarde desta quarta-feira (9) após um período de quatro dias de folga. O período mais longo sem treinamentos se justifica pela ausência de jogos para o Fortaleza nos próximos dias. Por conta da Data-Fifa, não haverá rodada da Série A, e o Tricolor do Pici só volta a campo no dia 16 de outubro, contra o Atlético-MG.

Para este confronto, Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o zagueiro Kuscevic e com o lateral Mancuso, suspensos. Lucas Sasha, Santos e Marinho estão no departamento médico e são dúvidas. Kervin Andrade joga no dia 15 pela Venezuela e dificilmente terá condições de entrar em campo contra o Atlético-MG.

Legenda: Kervin Andrade foi chamado para a seleção da Venezuela e desfalca o Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Por outro lado, o zagueiro Brítez cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição. A preparação para o confronto diante da equipe mineira terá início no período da tarde desta quarta-feira (9), no Pici, conforme divulgado pelo clube. Serão cerca de sete dias de treinamentos até a data da partida contra o Atlético-MG.

Fortaleza e Atlético-MG entram em campo no dia 16 de outubro, quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 30ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.