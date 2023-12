Fortaleza sai na frente, sofre a virada e perde para o Corinthians na estreia da Copinha Feminina

O Fortaleza perdeu por 2 a 1 para o Corinthians na sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Feminino, na tarde desta segunda-feira (4). Jogando na Arena Ibrachina, em São Paulo, o Leão saiu na frente, mas levou a virada da equipe paulista.

Janyele marcou o único gol do Fortaleza, ainda no primeiro tempo. A etapa inicial também foi marcada por uma cena preocupante. Após sofrer uma hipoglicemia, o técnico do Fortaleza, Igor Cearense, desmaiou e precisou ser atendido na ambulância.

No segundo tempo, o Corinthians conseguiu a virada no placar. Marussi e Jhonson marcaram os dois gols que deram a vitória à equipe paulista. No próximo dia 7 o Leão encara o Botafogo, e no dia 10 enfrenta o Atlético-MG.

Esta é a primeira edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina. O Fortaleza é o único representante do estado do Ceará no torneio.