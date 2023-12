Treinador do Fortaleza desmaia em campo durante jogo da Copinha Feminina; veja

O treinador do time feminino do Fortaleza que disputa a Copinha Feminina, Igor Cearense, desmaiou em campo durante a partida entre Fortaleza e Corinthians, na tarde desta segunda-feira (4), pela primeira rodada da competição.

Igor Carlos, popularmente conhecido como Igor Cearense, sofreu uma hipoglicemia (nível muito baixo de glicose no sangue) e por isso desmaiou. Ele foi atendido inicialmente ainda no banco de reservas, pelas equipes médicas que estavam no local.

Legenda: Treinador do Fortaleza desmaia em campo durante jogo da Copinha Feminina Foto: Reprodução/Paulistão YouTube

Posteriormente, ele foi retirado pelos responsáveis pela ambulância que estava na Arena Ibrachina, onde acontece a partida entre Fortaleza e Corinthians. "Igor já se encontra bem e está sob cuidados médicos na ambulância da Arena Ibrachina", informou a assessoria.

Esta é a primeira edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina. O Fortaleza é o único representante do estado do Ceará no torneio. No próximo dia 7 o Leão encara o Botafogo e no dia 10 o Atlético-MG.