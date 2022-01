Fortaleza renova com goleiro Marcelo Boeck por mais uma temporada

O Fortaleza anunciou, na manhã deste sábado (8), a renovação do contrato do goleiro Marcelo Boeck por mais uma temporada. Com 139 partidas, o arqueiro seguirá no clube até o fim de 2022, representando o sexto ano com a camisa do Tricolor.

Segundo o presidente do clube, Marcelo Paz, a renovação está relacionada mais ao trabalho que ainda será feito por Boeck, do que pela trajetória do jogador.

"Ídolos não se fazem da noite para o dia, eles são muito importantes dentro de um clube de futebol que a gente proporciona, aos torcedores, emoções. Boeck tem história no clube, tem conquistas, tem protagonismo, mas ele está tendo seu contrato renovado não pelo que ele fez, mas pelo que ele ainda pode fazer".

Trajetória

Marcelo Boeck, de 37 anos e natural de Vera Cruz-RS, chegou ao Pici em 2017 junto a Chapecoense, somou partidas brilhantes pelo Fortaleza e conquistou o acesso à Série B naquele ano. Como capitão e líder, ergueu troféus sendo um dos pilares em uma das eras mais vitoriosas do clube: Série B em 2018, Copa do Nordeste em 2019 e o atual Tricampeonato Estadual.

