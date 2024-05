Fortaleza publica vídeos em homenagem a Vojvoda após alcançar marca histórica no clube: veja

O dia 29 de maio está sendo especial para o Fortaleza e o Juan Pablo Vojvoda. O argentino alcançará nesta quarta-feira, em jogo do Fortaleza diante do Trinidense/PAR, pela Sul-Americana, a marca de 233 partidas como técnico do Tricolor de Aço. Ele ultrapassará o lendário Moésio Gomes, tornando-se o técnico com mais jogos oficiais na história do clube.

Pela marca alcançada, o dia foi repleto de homenagens, com o Leão do Pici publicando vídeos em suas redes sociais em homenagem ao treinador. Ele recebeu uma camisa especial com seu nome e com o número 233, além de placas especiais pela marca.

Legenda: Vojvoda foi homenageado no Pici com uma placa alusiva aos 233 jogos como técnico do clube Foto: Mateus Lotif/FEC

A TV Leão, fez um complilado com todos os vídeos em homenagem ao treinador argentino:

Em um dos vídeos publicados, uma série de depoimentos de jogadores e funcionários do Leão em homenagem ao treinador foi exibido em um telão no gramado do Centro de Excelência Alcides Santos.

"Vojvoda é muito mais que o maior treinador da história do Leão! É um amigo querido que nos faz acreditar, todos os dias, que podemos ir cada vez mais longe".

Veja todas as homenagens do Fortaleza a Vojvoda

Por isso, nada melhor que terminar esta linda homenagem em sua segunda casa com todos aqueles dividem os dias com ele e…

Tornando este dia ainda mais especial! 🦁❤️



A homenagem para Juan Pablo Vojvoda contou também com a presença dos sócios torcedores, representando a torcida tricolor, e funcionários do clube.



A homenagem para Juan Pablo Vojvoda contou também com a presença dos sócios torcedores, representando a torcida tricolor, e funcionários do clube.

Um dia muito especial para o argentino mais amado do Brasil! 😍



Preparamos uma linda surpresa que começou em sua casa, com uma carona para Vojvoda onde, em três paradas, mostramos toda a nossa gratidão e reconhecimento por todos estes anos de amizade e muito trabalho.



▶️… pic.twitter.com/ulEo8eNygk — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) May 29, 2024