Fortaleza perde para o Corinthians e acumula segunda derrota seguida na Série A

Em confronto direto de times que estão no G-6 do Brasileirão, o Fortaleza não resistiu à pressão do Corinthians e acabou derrotado por 1 a 0, neste sábado (6), em partida disputada na Neo Química Arena, em São Paulo. O gol do jogo foi marcado por Cantillo, aos 41 minutos do 2º tempo.

Esta foi a segunda derrota seguida do Tricolor na Série A do Campeonato Brasileiro, já que no último sábado (30), havia perdido para o América-MG, por 2 a 1, também fora de casa.

Com o resultado, o Leão do Pici segue com 48 pontos e na 5ª colocação. Porém, viu o time paulista se aproximar e diminuir a diferença, já que agora está com 47 pontos e apenas um a menos.

Esta foi a primeira derrota do Fortaleza para um time paulista na temporada.

O JOGO

A partida começou equilibrada. Mesmo fora de casa e com vários e relevantes desfalques, o Fortaleza mostrou personalidade e tentou jogar. Competitivo, o Leão do Pici apresentou boa postura, conseguiu segurar o Corinthians e teve ações ofensivas positivas. Tanto é que finalizou mais que o adversário na etapa inicial (5 x 4).

O Fortaleza ainda teve a baixa de David, que era a principal válvula de escape no ataque leonino, mas acabou se lesionando e precisou ser substituído por Romarinho ainda na etapa inicial. Mesmo assim, nenhuma grande emoção marcou o jogo nos primeiros 45 minutos.

Tempos Distintos

A 2ª etapa, porém, foi completamente diferente. O Corinthians foi muito melhor no jogo, o Fortaleza tinha muitas dificuldades e ficou apenas se defendendo. Sylvinho colocou o time ainda mais ofensivo, com as entradas de Cantillo, Gustavo Mosquito e Jô, que melhoraram bastante o desempenho do Timão.

O time da casa pressionou, obrigou Marcelo Boeck a fazer ótimas defesas e até colocou bola na trave, com Renato Augusto. De tanto insistir, acabou premiado aos 42 minutos do 2º tempo, em bela triangulação entre Cantillo, Roger Guedes e Jô.

O volante recebeu na área e tocou na saída de Boeck, decretando o placar final.