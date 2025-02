Fortaleza perde dois mandos de campo por briga de torcedores em Horizonte

O Fortaleza foi apenado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), nesta terça-feira com a perda de dois mandos de campo no Campeonato Cearense pelo confronto entre torcedores do clube na arquibancada do estádio Domingão, em Horizonte, no dia 25 de janeiro. O Horizonte também perdeu um mando e ambos foram multados. O Tricolor vai recorrer.

A pena foi aplicada pela 2ª comissão disciplinar do TJDF-CE. Os auditores foram unânimes na aplicação da perda de dois mandos de campo, assim como uma multa de R$ 30 mil.

A decisão foi baseada no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) que pune quem deixa de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordem, invasão de campo ou arremesso de objetos no campo de jogo, inclusive se causado pela torcida adversária. O Horizonte, mandante da partida, também foi apenado com a perda de um mando de campo e multa de R$ 5 mil, no mesmo artigo.

Durante o julgamento, realizado na tarde desta terça-feira (11), o delegado Alisson Gomes, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) foi intimado pelo Fortaleza para depor, mas os auditores da 2ª comissão disciplinar indeferiram, ou seja, não permitiram o depoimento.

As perdas de mando de campo de Fortaleza e Horizonte afetam os dois clubes diretamente nas semifinal e quartas de final, respectivamente, e se o Tricolor for finalista também será afetado na decisão.

O advogado Eduardo Sales, que defendeu o Fortaleza no julgamento, disse ao Diário do Nordeste que o clube vai recorrer da decisão. Se a punição permanecer, o Tricolor jogará os próximos dois jogos como mandante no Estadual com portões fechados.