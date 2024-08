Fortaleza oficializa empréstimo de zagueiro para equipe do futebol europeu

Habraão, zagueiro do Fortaleza, foi emprestado pelo Tricolor do Pici ao Clube Desportivo Santa Clara, de Portugal. De acordo com informações divulgadas pelo clube, a negociação envolve uma opção de compra por parte da equipe do futebol europeu.

“Habraão é o terceiro jogador do Clube que irá atuar no futebol português na atual temporada, contando com o volante Ryan Guilherme e o goleiro Bruno Guimarães”, destacou o clube em seu site oficial.

Legenda: Zagueiro Habraão foi destaque do Fortaleza nas categorias de base Foto: Lucas Emanuel / Fortaleza EC

Na temporada 2023, Habraão foi emprestado pelo Fortaleza ao ABC. Com a camisa da equipe potiguar, o zagueiro somou 25 jogos disputados. Já na atual temporada, a de 2024, o zagueiro estava atuando pela Chapecoense, também empatado.

Pela equipe profissional do Fortaleza, Habraão soma oito jogos disputados e um gol marcado, entre as temporadas 2022 e 2023.