Fortaleza negocia venda do meia Amorim ao futebol português; acerto deve acontecer nos próximos dias

O Fortaleza negocia a venda do meia Alex Amorim ao futebol português. O jovem de 20 anos estava emprestado ao Athletic/MG, onde tinha contrato até o final de 2025. O Tricolor do Pici solicitou o retorno antecipado do atleta para concretizar a negociação, que está bem encaminhada. O nome do clube de destino ainda é mantido em sigilo.



Amorim, inclusive, já se encontra na capital cearense para acertar os últimos detalhes da sua ida à Europa. Com a camisa do Athletic, Alex disputou 26 jogos, marcou 3 gols e deu 1 assistência. O jovem era titular do time na série B do Campeonato Brasileiro.

O meia chegou ao Fortaleza para o Sub-14 e passou por todas as categorias até chegar ao profissional. O meia não teve muitas oportunidades com o técnico Juan Pablo Vojvoda, atuando apenas 2 vezes pelo profissional do Leão.