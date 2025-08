Fortaleza negocia contratação de Helton Leite, goleiro do La Coruña, da Espanha

O Fortaleza tem negociações em andamento pela contratação do goleiro Helton Leite, de 34 anos, que defende o La Coruña, da Espanha. O experiente arqueiro é um pedido do técnico Renato Paiva para suprir as baixas de João Ricardo e Brenno. A informação foi confirmada pelo ge.

No Brasil, o atleta vestiu a camisa de clubes como Criciúma, São Caetano e Botafogo. Na Europa, o jogador passou por Boavista e Benfica, em Portugal, e pelo Antalyaspor, da Turquia, antes de rumar ao La Coruña.

A projeção do Fortaleza é que João Ricardo volte no fim de agosto, enquanto Brenno só deve ficar apto entre o final de setembro e o começo de outubro. Até lá, Renato Paiva terá à disposição o goleiro Magrão, o recém contratado Vinícius Silvestre e os jovens Salvador e Cássio, ambos da base do Tricolor.