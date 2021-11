Fortaleza lança promoção em planos do sócio-torcedor; veja valores

A diretoria do Fortaleza lançou uma promoção nos planos de sócio-torcedor do clube a partir desta terça-feira (23). Aproveitando as tradicionais ofertas da Black Friday no fim de novembro, a gestão reduziu as mensalidades em até 50% de desconto.

Ao torcedor interessado, a adesão pode ser feita através do site ou das lojas oficiais até o dia 28 de novembro, quando se encerra a promoção. Confira abaixo os valores dos planos que podem garantir acesso aos jogos do time ao longo da temporada:

Planos com acesso garantido ao jogo:

Leão do Interior: R$ 39,90

Leão Fiel: R$ 54,90

Leão de Aço: R$ 94,90

Leão do Pici: R$ 189,90

Para o gestor do sócio torcedor, Gigliani Maia, essa é mais uma ação em que o clube entende o momento do torcedor e aproveita a onda de desconto que toma conta do comércio em novembro. Até a manhã desta terça, o total de sócios do clube era 17.820. O número é disponibilizado em plataforma oficial do Fortaleza.

“Com esses descontos é a hora de fazer o sócio e garantir o ano inteiro de vantagens. Esperamos ter colocado o preço justo, no momento certo, para trazer aquele torcedor que estava esperando um pouco para voltar a ser sócio. Em números, acreditamos que teremos em torno de duas mil novas adesões”, explicou.

A próxima partida da equipe é quinta (25) contra o Santos. O confronto ocorre às 19h, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada da Série A.