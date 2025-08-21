Fortaleza faz promoção de ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Mirassol
Equipes se enfrentam no próximo domingo (24) pela Série A do Brasileirão
A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Fortaleza e Mirassol, pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão, já está liberada. A venda de ingressos será iniciada nesta quinta-feira (21), às 19h, com ingressos a partir de R$ 10.
Os times se enfrentam no próximo domingo (24), às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A partida é válida pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão, com o time buscando se recuperar no Campeonato Brasileiro.
CHECK-IN
Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.
VENDA DE INGRESSOS
Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site leaootickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.
- Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
- Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
- Visitante (Superior Norte): R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)