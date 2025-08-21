Fortaleza faz promoção de ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Mirassol

A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Fortaleza e Mirassol, pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão, já está liberada. A venda de ingressos será iniciada nesta quinta-feira (21), às 19h, com ingressos a partir de R$ 10.

Os times se enfrentam no próximo domingo (24), às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A partida é válida pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão, com o time buscando se recuperar no Campeonato Brasileiro.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site leaootickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.