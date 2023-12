Fortaleza faz consulta por Lucas Fernandes e monitora situação do meia

O empréstimo do meia Lucas Fernandes ao Botafogo termina no fim de 2023 e o time carioca não se manifestou em relação à compra do atleta. Ciente disso, outras equipes do futebol brasileiro fizeram consultas pelo atleta e monitoram a situação. O Fortaleza é uma delas. O camisa 18 está no Alvinegro por empréstimo junto ao Portimonense, de Portugal, desde 2022

O Diário do Nordeste apurou que o Tricolor fez sondagens por Lucas Fernandes, com o intuito de trazer o atleta por empréstimo, com opção de compra. O clube português, no entanto, só deve abrir negociações com outras equipes depois que o vínculo com o Botafogo encerrar.

Além do Fortaleza, outros dois clubes do Brasil fizeram consultas pelo meia, como Corinthians e Grêmio. O jogador de 26 anos, portanto, deve permanecer no futebol brasileiro em 2024. Uma transferência para o Fortaleza é vista com bons olhos pelo time português.

No Botafogo, Lucas fez 32 partidas, marcou dois gols e fez duas assistências. Ele perdeu espaço na reta final da temporada, porém por decisão da SAF, pois o clube teria obrigação de comprar o atleta se ele disputasse 45% dos jogos da temporada.