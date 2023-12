Corte Arbitral do Esporte marca audiência do Caso Lucero; veja datas

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) definiu as datas das audiências sobre o caso envolvendo o Fortaleza, o atacante Juan Martín Lucero e o Colo-Colo, do Chile. As audiências estão marcadas para os dias 14 e 15 de março de 2024.

De acordo com informações divulgadas no portal oficial da Corte Arbitral do Esporte, serão três audiências: envolvendo Lucero, Colo-Colo e FIFA; Fortaleza, Colo-Colo e FIFA; e Colo-Colo, Lucero e Fortaleza. O jogador terá que estar de forma presencial, em Lima, no Peru, para reponder perguntas e dar o depoimento sobre o caso.

ENTENDA O CASO

Em abril, o Colo-Colo acionou a FIFA contra o Fortaleza e contra Lucero. Segundo o Colo-Colo, o Tricolor teria induzido o atacante a rescindir com o time chileno para assinar com o Leão, mesmo que no contrato do atleta não houvesse cláusula para saída.

Legenda: Lucero foi o artilheiro do Fortaleza na temporada 2023 Foto: KID JUNIOR / SVM

O Colo-Colo chegou a pedir à Fifa que o jogador fosse impedido de trocar de clube durante três meses e pediu um valor de aproximadamente R$ 10 milhões. Além disso, o clube do Chile solicitou que o jogador ficasse afastado dos gramados por, pelo menos, quatro meses.

Em agosto, o tribunal da FIFA puniu Lucero com quatro meses de suspensão para jogos oficiais, e o Fortaleza, com a proibição de contratar novos jogadores, a nível nacional ou internacional, nas próximas duas janelas de transferências do futebol brasileiro.

Ainda em agosto, o Fortaleza conseguiu junto à Corte Arbitral do Esporte (CAS), o efeito suspensivo do atacante. Em dezembro, o clube anunciou que os efeitos da decisão do Tribunal de Demandas da Fifa, que havia determinado a imposição de proibição de registrar novos atletas (TransferBan), foram suspensos.

Com isso, o clube cearense voltou a ficar livre para realizar contratações nas janelas de transferências. Anteriormente, o Fortaleza havia formulado ao CAS um pedido para ser liberado do TransferBan, aplicado pela Fifa até que haja um novo julgamento do “Caso Lucero”, na Corte Arbitral do Esporte (CAS).