Fortaleza consegue liberação do TransferBan e pode fazer contratações na janela de transferências

O Fortaleza anunciou oficialmente na manhã desta quarta-feira (13) que os efeitos da decisão do Tribunal de Demandas da Fifa, que havia determinado a imposição de proibição de registrar novos atletas (TransferBan), foram suspensos.

Com isso, o clube cearense volta a ficar livre para realizar contratações nas janelas de transferências. A decisão foi tomada pela Corte Arbitral do Esporte, nesta quarta-feira. Ainda haverá o julgamento definitivo do caso, em data ainda definida.

Legenda: Foto da fachada da sede da Fifa Foto: AFP / FABRICE COFFRINI

Anteriormente, o Fortaleza havia formulado à CAS um pedido para ser liberado do TransferBan, aplicado pela Fifa até que haja um novo julgamento do “Caso Lucero”, na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

O argumento principal do pedido de liberação é que o Fortaleza pode ser absolvido pelo CAS (e o clube apresentará documentos para buscar este resultado), portanto, aplicar o transfer ban agora seria punir antes mesmo da possibilidade de um novo julgamento onde o clube pode não mais ser considerado culpado, o que não justificaria punição.

Além disso, não há previsão da audiência definitiva na Corte Arbitral do Esporte e a tendência é que ocorra no segundo semestre de 2024.

ENTENDA O CASO

Em abril deste ano, o Colo-Colo, do Chile, acionou a Fifa contra o Fortaleza e contra o atacante Juan Martín Lucero. Segundo o clube chileno, o Tricolor teria induzido Lucero a rescindir com eles para assinar com o Leão, mesmo que no contrato do atleta não houvesse cláusula para saída.

Legenda: Lucero com a camisa do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Colo-Colo chegou a pedir à Fifa que o jogador fosse impedido de trocar de clube durante três meses e pediu um valor de, aproximadamente, R$ 10 milhões. Além disso, o clube do Chile solicitou que o jogador ficasse afastado dos gramados por, pelo menos, quatro meses