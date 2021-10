Fortaleza estabelece sua melhor campanha como visitante na Série A de pontos corridos

A vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, no último sábado (16), manteve o Fortaleza na 3ª colocação na Série A do Campeonato Brasileiro e também quebrou mais uma marca histórica. Ao triunfar sobre o time catarinense em Chapecó, o Tricolor estabeleceu a sua melhor campanha como visitante na Série A.

Em 14 jogos realizados, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda venceu seis, empatou três e perdeu cinco, com um aproveitamento de 50%. Com o detalhe: são três triunfos consecutivos como visitante, contra Sport, Fluminense e Chapecoense.

Ao todo, foram 21 pontos conquistados atuando fora de casa. Antes, a equipe já havia superado o recorde de vitórias atuando fora de casa.

O desempenho supera as campanhas de 2019, qundo o Leão do Pici conquistou 18 pontos como visitante em todo o campeonato, e de 2020, em que o Tricolor teve péssimo aproveitamento atuando longe de seus domínios, sendo o pior visitante de toda a Série A, com apenas duas vitórias, cinco empates e 12 derrotas em 19 partidas.

A tendência é de melhorar ainda mais esta marca, tendo em vista que ainda restam cinco jogos a fazer como visitante, contra América-MG, Corinthians, Bragantino, Santos e Cuiabá.

O Fortaleza como visitante na Primeira Divisão

2003*

13 pontos - 2 vitórias, 7 empates e 14 derrotas em 23 jogos

2005*

15 pontos - 4 vitórias, 3 empates e 14 derrotas em 21 jogos

2006

18 pontos - 3 vitórias, 9 empates e 7 derrotas em 19 jogos

2019

18 pontos - 4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas em 19 jogos

2020

11 pontos - 2 vitórias, 5 empates e 12 derrotas em 19 jogos

2021

21 pontos - 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas em 14 jogos

* O Campeonato Brasileiro da Série A só passou a ser disputado no atual formato, em pontos corridos e com 20 times, em 2006. Em 2003 e 2005, eram 24 clubes.