Fortaleza entra em campo sem escudo na camisa para alertar sobre prevenção ao câncer de mama

O Fortaleza vai entrar em campo com uniforme sem o tradicional escudo do time. O símbolo será substituído por uma costura em alusão a mastectomia, cirurgia feita por grande parte das mulheres que têm câncer de mama. A equipe enfrenta o Palmeiras às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Acompanhe em tempo real.

A ação neste Outubro Rosa tem por objetivo mostrar apoio e ressaltar a importância da prevenção ao câncer de mama, principalmente com o diagnóstico precoce.

— O Fortaleza sempre abraça as causas sociais, e, independente do resultado do jogo sabemos que o vencedor é o Outubro Rosa. Nossa ação aponta para a conscientização da importância do exame preventivo, que aumentam as chances de cura, mas também homenageia as mulheres, que precisam ser fortes ao passar por uma condição tão delicada - disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

O Tricolor do Pici também realizou palestras para as funcionárias do clube. Além disso, lançou uma camisa especial sobre o tema e usou bandeirinhas temáticas na Arena Castelão.

Legenda: Fortaleza entra em campo sem escudo para alertar sobre câncer de mama Foto: Divulgação/Fortaleza EC

Legenda: Fortaleza alerta para prevenção ao câncer de mama. Foto: Divulgação/Fortaleza EC

O Ceará também participa da campanha, que traz o símbolo na camisa do goleiro.