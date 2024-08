Fortaleza enfrenta time argentino pela 12ª vez e fará sexto jogo na Argentina; veja retrospecto

O jogo entre Rosario Central e Fortaleza nesta quarta-feira (14) será o sexto do Tricolor do Pici em solo argentino. A partida acontece no estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG), e é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024.

Anteriormente, o Leão já havia disputado cinco partidas na Argentina, contra Independiente, River Plate, Estudiantes, San Lorenzo e Boca Juniors. O retrospecto não é de todo favorável ao Fortaleza e o clube vem de empate no último compromisso no país vizinho.

JOGOS DO FORTALEZA NA ARGENTINA

Independiente 1-0 Fortaleza | Sul-Americana, em 2020

River Plate 2-0 Fortaleza | Libertadores, em 2022

Estudiantes 3-0 Fortaleza | Libertadores, em 2022

San Lorenzo 0-2 Fortaleza | Sul-Americana, em 2023

Boca Juniors 1-1 Fortaleza | Sul-Americana, em 2024

5 jogos

3 derrotas

1 vitória

1 empate

3 gols marcados

7 gols sofridos

Legenda: O Fortaleza saiu atrás, mas buscou empate com o Boca Juniors em La Bombonera Foto: Felipe Cruz / Fortaleza

Considerando todos jogos contra equipes argentinas, como mandante ou visitante, a realidade é diferente: o Fortaleza leva a melhor e soma mais vitórias do que derrotas ou empates. A última delas aconteceu sobre o Boca Juniors, na fase de grupos da Sula.

Jogando na Arena Castelão, o Tricolor do Pici venceu o Boca Juniors por 4 a 2, com brilho de Lucero, Yago Pikachu e Pochettino. Na partida da volta contra a equipe, o Fortaleza empatou em 1 a 1, com gol de Kervin Andrade.

JOGOS CONTRA ARGENTINOS

Fortaleza 3-1 Boca Juniors | Amistoso, em 2010

Independiente 1-0 Fortaleza | Sul-Americana, em 2020

Fortaleza 2-1 Independiente | Sul-Americana, em 2020

River Plate 2-0 Fortaleza | Libertadores, em 2022

Fortaleza 1-1 River Plate | Libertadores, em 2022

Fortaleza 1-1 Estudiantes | Libertadores, em 2022

Estudiantes 3-0 Fortaleza | Libertadores, em 2022

San Lorenzo 0-2 Fortaleza | Sul-Americana, em 2023

Fortaleza 3-2 San Lorenzo | Sul-Americana, em 2023

Fortaleza 4-2 Boca Juniors | Sul-Americana, em 2024

Boca Juniors 1-1 Fortaleza | Sul-Americana, em 2024