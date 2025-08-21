Diário do Nordeste
Fortaleza eliminado da Libertadores e foco na Série A | Jogada do Leão #29

Episódio tem participação dos jornalistas Alexandre Mota e Daniel Farias, do Sistema Verdes Mares

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:36)
Jogada
Legenda: Fortaleza está fora da Libertadores
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza foi eliminado da Libertadores após perder para o Vélez Sarsfield e agora tem foco total na Série A do Brasileirão. Há uma cobrança do torcedor para enxergar uma melhora da equipe e não enxergar o rebaixamento como uma realidade. Com uma competição até o final da temporada, dá para acreditar no Tricolor de Aço?

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, com a participação dos jornalistas Alexandre Mota e Daniel Farias, do Sistema Verdes Mares.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h30, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotify.

ASSISTA AO VÍDEO:

 
