Fortaleza eliminado da Libertadores e foco na Série A | Jogada do Leão #29

O Fortaleza foi eliminado da Libertadores após perder para o Vélez Sarsfield e agora tem foco total na Série A do Brasileirão. Há uma cobrança do torcedor para enxergar uma melhora da equipe e não enxergar o rebaixamento como uma realidade. Com uma competição até o final da temporada, dá para acreditar no Tricolor de Aço?

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, com a participação dos jornalistas Alexandre Mota e Daniel Farias, do Sistema Verdes Mares.

