Fortaleza divulga boletim médico com um desfalque, mas time tem retorno para duelo contra o Inter

O Fortaleza chega com praticamente força máxima para o último duelo do Brasileirão. Apenas o lateral-esquerdo Bruno Pacheco está no Departamento Médico. O clube divulgou novo boletim neste domingo (8), antes do duelo contra o Internacional, na Arena Castelão.

Quem também está de fora é Kuscevic. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática.

A novidade é o retorno do atacante Renato Kayzer, que deixou o DM após tatar uma contratura muscular na coxa direita.

O Tricolor do Pici enfrenta o Colorado a partir das 16h (de Brasília). O Diário do Nordeste acompanha todos os lances em tempo real. A Verdinha FM também traz todos os detalhes do jogo ao vivo.